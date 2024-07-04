Общество

Зона покрытия мобильного интернета МегаФона в Невельском округе выросла на 20%

МегаФон модернизировал инфраструктуру сети четвёртого поколения 4G в Невельском муниципальном округе. Теперь несколько тысяч жителей деревень смогут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на окраинах своих населенных пунктов благодаря увеличению зоны покрытия сети на 20%, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

Инженеры МегаФона обновили оборудование и запустили дополнительный слой низкочастотного LTE, что позволило увеличить площадь распространения сигнала 4G. Улучшения коснулись жителей 8 населенных пунктов, среди которых Туричино, Усть-Долыссы, Борки, Ширнево, Ловец, Зуи, Козлово и Дубинино. После апгрейда сетевой инфраструктуры более 2 тысяч жителей могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета за счёт повышения качества покрытия сети.

Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные МегаФона — уже порядка 31% разговоров в Невельском округе совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населённых пунктах Псковской области, стараясь минимизировать количество "белых пятен" на карте региона. После проведённых работ в Невельском районе заметно улучшилось качество связи: в удаленных деревнях на улицах и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть», — отметил директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.