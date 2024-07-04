Общество

Профессиональные каскадеры устроят на парковке в Пскове трехдневное шоу

«Шоу каскадеров Мастер Панин» приедет в Псков. Грандиозное семейное мероприятие состоится с 19 по 21 июля на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, 19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Шоу каскадеров Мастер Панин»

«Шоу каскадеров Мастер Панин» - это программа для зрителей всех возрастов. Здесь покажут невероятные трюки и выступления на свежем воздухе. В программе — «заряженные» тачки, смертельные номера, полеты автомобилей, горящие люди выполняют акробатические номера, битва биг-фута против обычных машин.

Участники шоу тщательно готовятся к каждому выступлению. Каскадёры — чемпионы мира. Они тратят много времени и усилий на тренировки и подготовку, чтобы удивить зрителей. Стоит отметить, что каждый трюк и выступление разработаны таким образом, чтобы зрители могли наслаждаться не только технической стороной выступления, но и эстетическими аспектами.

«Шоу "Каскадеры Мастер Панин" создают настоящую сказку, которая перенесет вас в мир кино и экстрима», - заявили организаторы.

После каждого шоу состоится бесплатная фотосессия и раздача автографов. Подробнее о шоу можно узнать на сайте .

Расписание:

19 июля (пятница) в 18:00.

20 июля (суббота) в 13:00 и 18:00.

21 июля (воскресенье) в 18:00.

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