Общество

Патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что канонизация царя Ивана Грозного невозможна, так как он совершил страшное преступление, отдав приказ об убийстве митрополита Филиппа, и назвал эту тему закрытой, сообщает РИА Новости.

«Ни в чем не повинный святитель [митрополит Филипп], радевший о благе Руси, о благе святого православия, смиренный, благочестивый, прекрасно проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя (...) Он [Иван Грозный] совершил страшное преступление», - сказал патриарх.

Он отметил, что в стороне остается вопрос о причинах безумия царя. Патриарх Кирилл предположил, что на Ивана Грозного могла повлиять болезнь или его «обуяла злая сила».

Это не означает, добавил он, что исторические заслуги государя Ивана Грозного не ценятся, а важная политическая миссия, которую он осуществил, не осознана. «Но все это не является причиной для канонизации и быть не может», – подчеркнул глава Русской православной церкви.

Комментируя тему канонизации царя Ивана Грозного, глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов отметил, что «мы в то время не жили и не знаем, каковы были мотивы и причины этого приказа, да и был ли он вообще».

«Он (Иван Грозный - ред.) был помазанник Божий и верховный правитель Руси, в том числе и веры, и он принимал решения. Сейчас бессмысленно это ворошить. Да и вообще, канонизировать возможно только священнослужителей, и то только тех, кто доказал свою святость своим образом жизни. Церковь - это институт духовной власти, и только ей, внутри своих канонов, решать, кого канонизировать, а кого нет. Это их внутреннее дело. Господь сам решит по итогу, кто свят, а кто нет. Судить человека по законам божьим может только Всевышний, независимо от наших вероисповеданий. Церковь для нас на земле всего лишь учитель и, возможно, в какой-то степени врач, но точно не судья», - подчеркнул Сергей Вострецов.