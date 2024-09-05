Происшествия

Великолучанин украл детский велосипед из общежития

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки, укравшего детский велосипед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе судебного следствия установлено, что 30 июня великолукчанин, находясь на кухне общего пользования на второмм этаже общежития дома №25/26 на улице Комсомольца Зверева, тайно похитил детский велосипед марки Kids Trike.

Мировым судьей города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде восьми месяцев принудительных с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.