Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды

О месте пропаганды в учебном процессе педагог, историк, преподаватель, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман рассказала в эфире авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
В этой связи остро встал вопрос о репетиторстве. Сфера образования поделилась на два лагеря: школьных педагогов и репетиторов.
«Это, опять же, из-за недостатка ресурсов. Уровень зарплат вынуждает учителей идти в центры по подготовке детей к ЕГЭ, в секции по "продленке", потому что там просто больше платят, - высказала мнение Татьяна Пасман. - Отсюда выливается другая проблема, что для того, чтобы твой ребенок поступил хотя бы на платное место в вуз, нужны репетиторы, потому что школьная программа не справляется с тем объемом знаний, который нужен для поступления. А в нынешних реалиях любому работодателю нужен диплом о высшем образовании как показатель того, что ты способен прикладывать к чему-либо усилия».