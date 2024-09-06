Общество

Татьяна Пасман: Школа — это не место для пропаганды

О месте пропаганды в учебном процессе педагог, историк, преподаватель, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман рассказала в эфире авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В работу современных школ внедряют функции, которые зачастую призваны заменить государственные институты, поэтому процент часов, посвященных, так сказать, "пропаганде", растет с каждым годом. К сожалению, за счет академических предметов. И заниматься этим должен, опять же, учитель - помимо основной учебной нагрузки. Педагоги должны думать, как это включать в учебный план. Это неправильно. Раньше государство использовало то, что было массово интересно людям: телевизор, радио, газеты и прочее. Сегодня очень большая часть школьников ушла из этого сегмента. А школа - это единственное место, он не может оттуда по своей воле уйти. Если у государства есть цель, то нужно создать другие институты для этих целей. Школа - это не место для пропаганды, ей нужно сформировать человека свободного, способного объективно оценить все вокруг и вносить конструктивную критику», - сказала Татьяна Пасман.

В этой связи остро встал вопрос о репетиторстве. Сфера образования поделилась на два лагеря: школьных педагогов и репетиторов.

«Это, опять же, из-за недостатка ресурсов. Уровень зарплат вынуждает учителей идти в центры по подготовке детей к ЕГЭ, в секции по "продленке", потому что там просто больше платят, - высказала мнение Татьяна Пасман. - Отсюда выливается другая проблема, что для того, чтобы твой ребенок поступил хотя бы на платное место в вуз, нужны репетиторы, потому что школьная программа не справляется с тем объемом знаний, который нужен для поступления. А в нынешних реалиях любому работодателю нужен диплом о высшем образовании как показатель того, что ты способен прикладывать к чему-либо усилия».