Происшествия

Иностранца на грузовике оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику

Иностранного гражданина оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

В июле за беспрепятственное перемещение грузового автомобиля мужчина пытался передать 200 долларов США заместителю начальника таможенного поста автомобильного пункта пропуска Убылинка.

Сотрудники Псковской таможни пресекли эти действия.

Пыталовский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.