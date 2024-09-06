Общество

В Минтруда сообщили об отсутствии изменений в графике выходных на 2025 год

Увеличения количества официальных выходных дней в следующем году не ожидается, график уже сформирован, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год», - сказал Котяков на вопрос, ожидается ли увеличение количества официальных выходных дней в следующем году.

Он напомнил, что, согласно проекту Минтруда, в следующем году россияне будут отдыхать 31 декабря. Кроме того, отдых продлится и в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также в течение трёх дней в честь Дня России, пишет РИА Новости.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в нём находятся День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.