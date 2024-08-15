Культура

Писатель Владимир Клевцов проведет в Пскове литературный вечер и презентует новую книгу

Известный российский прозаик, член Союза писателей России Владимир Клевцов отмечает своё 70-летие 10 сентября. В честь дня рождения он проведет литературный вечер в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Литературный вечер начнется в 17:00 в актовом зале библиотеки.

На вечере будет презентована новая книга писателя.

Владимир Клевцов родился 10 сентября 1954 года в городе Великие Луки, детство провел в поселке Локня, с 1961 года живет в Пскове. Окончил Великолукскую сельскохозяйственную академию в разные годы лаборантом, лесником в заповеднике, помощником наездника на ипподроме, корреспондентом, заместителем редактора и редактором псковских газет.

Печататься начал в областной газете «Молодой ленинец» и детских изданиях Ленинграда и Москвы. В 1986 году в московском издательстве «Современник» вышла первая книга «Дельта».

Работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и гротеска. Для творчества Владимира Клевцова характерна и пейзажная лирика.

Трижды становился лауреатом литературных премий администрации Псковской области, лауреат всероссийской Горьковской премии, книга «Шаг в бессмертие» удостоена звания (совместно с Олегом Дементьевым) по номинации «Событие года». Занесен в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».