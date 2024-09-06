Общество

Более двух тысяч человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

2135 случаев ОРВИ выявили в Псковской области со 2 по 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 36,32 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53%. В городе Пскове зарегистрировано 1014 случая ОРВИ, или 47,5% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 20 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 7 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, в Псковской области проводится вакцинационная кампания против гриппа. Прививку можно сделать во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях, ФАПах. Для большего удобства жителей области и увеличения охвата прорабатывается вопрос организации вакцинации в передвижных мобильных комплексах.