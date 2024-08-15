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Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2»

10.09.2024 14:11|ПсковКомментариев: 0

Новоржевскую кинодеревню вновь закрыли для посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области. 

Фото: ТИЦ Псковской области

«До 30 сентября в кинодеревне будут проходить съемки телевизионного сериала "Казачок". В связи с этим кинодеревня закрыта для посещения туристами. Планируйте свое путешествие заранее!» - призвали в центре. 

Напомним, многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Казачок-2» начали снимать в Пскове 25 июля.

«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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