Культура

Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съемок «Казачка-2»

Новоржевскую кинодеревню вновь закрыли для посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото: ТИЦ Псковской области

«До 30 сентября в кинодеревне будут проходить съемки телевизионного сериала "Казачок". В связи с этим кинодеревня закрыта для посещения туристами. Планируйте свое путешествие заранее!» - призвали в центре.

Напомним, многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Казачок-2» начали снимать в Пскове 25 июля.

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«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.