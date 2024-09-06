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Общество

ПСБ и «Академия ПСБ» провели серию игр для повышения финансовой грамотности населения в Пскове

10.09.2024 14:59|ПсковКомментариев: 0

ПСБ и «Академия ПСБ» на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования организовал серию деловых игр «Время денег». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПСБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПСБ

Свои знания в сфере практических финансов проверили сотрудники областного Центра занятости населения, Отделения Социального фонда России, городского Центра социального обслуживания, комитета по труду и занятости населения Псковской области.

«Время денег» — это командная игра, в ходе которой участники проходят через различные типовые жизненные ситуации, принимают решения и оценивают их результативность. По правилам, команды погружаются в определенные финансовые условия, при которых они должны грамотно распланировать общий бюджет, погасить кредит, сформировать резерв денежных средств, выгодно вложить накопления и в конечном счете — прийти к финансовому благополучию.

«Чтобы быть финансово грамотным в повседневной жизни, совсем необязательно поступать на экономический факультет. Овладеть навыками эффективного управления своими средствами можно через подобные игровые форматы. «Время денег» — это часть комплексной системной работы, которую ПСБ проводит во всех регионах, чтобы научить граждан рационально распоряжаться денежными средствами во благо их семей и принимать решения, помогающие достичь финансовой стабильности», — отметил Андрей Копосов, региональный директор ДО «Псковский» ПСБ.

Используя доступный и оригинальный формат, банк совместно с «Академией ПСБ» по всей стране проводят обучение в игровой форме «Времени денег», направленное на формирование правильных финансовых привычек и здорового отношения к деньгам.

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Теги: #ПСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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