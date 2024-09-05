Происшествия

Пскович лишился четырех миллионов рублей после общения с мошенниками

Пскович 1983 года рождения лишился четырех миллионов после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения денежных средств. В полицию обратился потерпевший, который рассказал, что несколько дней ему поступают звонки от неизвестного, который представлялся сотрудником финансового мониторинга. Звонивший рассказал, что к банковским счетам заявителя осуществляется несанкционированный доступ. Потерпевший решил это предотвратить и вступил в диалог с мошенниками. В результате чего перевел через банкоматы 4 миллиона рублей, денежные средства были кредитные.

Расследование уголовного дела продолжается.