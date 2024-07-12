Общество

Псковичей призвали не оставлять детей одних на доске для сапсерфинга

Детей не стоит оставлять одних на доске для сапсерфинга. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если вы находитесь на сапборде с ребенком, оставлять его одного нельзя, нужно находится на воде вместе с ним. Обязательно, чтобы ребенок умел плавать и был в страховочном жилете. При этом жилет должен быть детским и подогнан под ребенка, иначе тот может просто выскользнуть в воду. Для этого также есть паховые ремни», – рассказал Юрий Покатов.

Он призвал родителей обучать детей плавать не самостоятельно, а в специальных образовательных учреждениях, чтобы дети могли безопасно и качественно обучиться держаться на воде.

Напомним, традиционный фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест» пройдет в Пскове 27 июля.