Псковичей призвали не оставлять детей одних на доске для сапсерфинга

Детей не стоит оставлять одних на доске для сапсерфинга. Об этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов сообщил в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он призвал родителей обучать детей плавать не самостоятельно, а в специальных образовательных учреждениях, чтобы дети могли безопасно и качественно обучиться держаться на воде.
Напомним, традиционный фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест» пройдет в Пскове 27 июля.