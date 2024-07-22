Общество

Свыше половины автотранспортных перевозок лидера чёрной металлургии РФ автоматизирует МегаФон

МегаФон и лидер чёрной металлургии России – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – подписали договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортными потоками. Решение автоматизирует управление техникой, которая перемещается по заданным маршрутам. Экономический эффект от внедрения системы может составить свыше 50 миллионов рублей в год.

Фото предоставлено пресс-службой ММК

Новый договор, подписанный в июле этого года, предполагает автоматизацию циклического транспорта ММК. Речь идёт о контроле перевозок, осуществляемых большегрузным транспортом и погрузочной техникой, двигающейся по заданным маршрутам на комбинате. С помощью программы управление автотранспортными перевозками на предприятии будет переведено из ручного режима в цифровой, что позволит сократить нагрузку на сотрудников и избежать ошибок, вызванных человеческим фактором. Интеллектуальное решение будет контролировать работу автопарка, формировать планы работ для каждой единицы техники, определять оптимальные маршруты движения, передавать задания в онлайн-режиме водителям и операторам погрузочной техники.

МегаФон разработает отдельные модули управления для разных категорий пользователей: администраторов, диспетчеров, водителей и машинистов. Кроме того, будет адаптирована веб-версия системы для работы на мобильных устройствах. На первом этапе платформа объединит более 50 машин. В дальнейшем система будет масштабирована на другие виды транспорта и количество техники увеличится до 150 единиц.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Комбинат был основан 7 июня 1932 года, когда начали работать первые доменные печи. ММК – один из крупнейших поставщиков металлов для трубной промышленности, строительной отрасли, машино- и автомобилестроения. Выручка Группы ММК в 2023 году составила 763,39 млрд рублей, чистая прибыль 118,36 млрд рублей.

В 2022 году компании заключили первый договор в рамках масштабной программы цифровизации всего автопарка ММК. На первом этапе была разработана система общих грузоперевозок. Сейчас она находится на финальной стадии опытно-промышленной эксплуатации. Ещё до коммерческого запуска система повысила эффективность грузового парка комбината более чем на 10%. Реализация обоих решений переведет в автоматический режим управления более половины автопарка ММК.

«Цифровое управление циклическим автотранспортом позволит ММК обеспечить максимальную загруженность техники. На сегодняшний день этот показатель составляет 70%. Данное решение уменьшит временные простои в узких местах технологических цепочек и оптимизирует работу дорогостоящих машин. В результате комбинат сократит финансовые затраты на эксплуатацию парка и сделает управление транспортом более эффективным», – считает директор ООО «Автотранспортное управление», входящего в Группу ПАО «ММК», Виктор Шишкин.

«Перевод управления автопарком ММК из ручного режима в цифровой не только решает текущие оперативные задачи, но и в случае необходимости позволит комбинату увеличивать парк, наращивать объёмы работы, не увеличивая при этом затраты на автоматизацию. Платформа, которую разработал МегаФон, адаптируется под разные виды транспорта, условия производства и задачи заказчика, анализирует данные и оценивает процессы по разным параметрам. Благодаря экспертизе в создании таких продуктов под задачи клиентов мы можем внедрять подобные решения на любых промышленных объектах страны», – прокомментировал директор департамента по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.