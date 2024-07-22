Общество

Почти 60 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

59 человек обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 12 по 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди обратившихся 25 человек - дети.

Таким образом, по состоянию на 18 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1865 человек) на 35,1% меньше, в том числе детей (511) – на 24,8% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 года (исключая ковидный период).

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта (в 2023 году – 26 марта).