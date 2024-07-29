Общество

Минфин планирует ужесточить контроль за ломбардами

Пробирную палату хотят наделить правом утверждать перечень изделий с содержанием драгметаллов и камней, которые нельзя сдать в ломбард под залог. Такая норма есть в законопроекте Минфина.

Это нужно для того, чтобы они не принимали вещи с заведомо сомнительным происхождением, так как такие изделия не могут находиться во владении граждан или их оборот осуществляется в особом порядке, отметили в пресс-службе Пробирной палаты.

Сейчас деятельность ломбардов находится в «сером», а иногда и в «черном» правовом поле, полагает член московского отделения «Деловой России», юрист, руководитель МОО «Центр правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский.

В Ассоциации развития ломбардов заявили, что не поддерживают меру, потому что она направлена на то, чтобы ограничить возможность людей передавать в залог часть своих вещей и получать за них заем, пишут «Известия».

В России это не первая предлагаемая мера, направленная на усиления контроля за рынком драгметаллов. Ранее власти выступили с инициативой приостанавливать специальный учет компании или ИП, работающих с драгметаллами, если у них перестала действовать лицензия. Кроме того, с сентября 2024-го банки обязаны отчитываться об операциях с бриллиантами.