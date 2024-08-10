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Общество

Неделя приёмов граждан по вопросам образования стартовала в Псковской области

12.08.2024 10:32|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут обратиться в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с 12 по 16 августа и задать вопросы по теме образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Сегодня, 12 августа, с 10.00 до 13.00 прием проводит депутат Псковского областного Собрания, руководитель партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян.

13 августа с 14.00 до 17.00 можно попасть на прием к председателю Псковской городской Думы Александру Гончаренко и депутату Псковской городской Думы Ольге Федоровой. 

14 августа с 14.00 до 17.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

15 августа с 10.00 до 13.00 на прием приглашает депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь; с 14.00 до 17.00 в этот день прием организует депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

16 августа с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан у уполномоченного представителя по правам ребенка Псковской области Наталии Соколовой. 

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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