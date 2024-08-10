Общество

Яркое полярное сияние запечатлели астрофотографы под Псковом. ФОТО, ВИДЕО

Яркое полярное сияние запечатлели фотографы-любители в разных районах Псковской области в ночь на 12 августа. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Астрофотограф Петр Митрофанов сделал фото полярного сияния в деревне Филатова Гора Псковского района.

Также результатами своей работы поделился фотограф-любитель Михаил Прохоренко. Он опубликовал таймлапс.

«Между объектами и явлениями было не разорваться: присутствовало и очень прозрачное небо для съёмки Млечного пути, падали Персеиды, дважды разгоралось полярное сияние, и вдали сверкали зарницы», - поделился Михаил Прохоренко.

Съемка таймлапса велась в деревне Малы Печорского округа.