Яркое полярное сияние запечатлели астрофотографы под Псковом. ФОТО, ВИДЕО

Яркое полярное сияние запечатлели фотографы-любители в разных районах Псковской области в ночь на 12 августа. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото и видео здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтакте»
Астрофотограф Петр Митрофанов сделал фото полярного сияния в деревне Филатова Гора Псковского района.
Также результатами своей работы поделился фотограф-любитель Михаил Прохоренко. Он опубликовал таймлапс.
«Между объектами и явлениями было не разорваться: присутствовало и очень прозрачное небо для съёмки Млечного пути, падали Персеиды, дважды разгоралось полярное сияние, и вдали сверкали зарницы», - поделился Михаил Прохоренко.
Съемка таймлапса велась в деревне Малы Печорского округа.