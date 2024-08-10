Общество

15 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

39 человек, в том числе 15 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 1 по 7 августа. Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 8 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2037 человек) на 36,2% меньше, в том числе детей (581) – на 23,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период).

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 2190 человек, в том числе детей – 624.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1492 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1480, из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,27%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,5%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,8%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,74%.

В 2024 году зарегистрировано 8 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 3 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Напомним, в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.