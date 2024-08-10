Общество

Псковская школьница отправится в международную экспедицию на «Ледоколе знаний»

Школьница из Пскова Дарья Семенова отправится на Северный полюс в составе пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024» завтра, 13 августа. Мероприятие приурочено к 65-летию атомного ледокольного флота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Я в огромном предвкушении от этой поездки. Я рада, что снова окажусь в атмосфере командной работы, узнаю много нового и самое главное – своими глазами увижу огромный ледокол и Северный полюс! Мне немного страшно, но я уверена, что запомню этот опыт на всю жизнь», – поделилась Дарья Семенова.

В составе арктической экспедиции Росатома — 12 финалистов, прошедших отбор в рамках мероприятия в павильоне «Атом», лучшие представители движения «Юниоры Росатома», победители всероссийского конкурса «Большая перемена» (абсолютные победители вызова «Создавай будущее»), авторы лучших решений кейсов от Госкорпорации «Росатом» из числа участников СПО, победители сетевого образовательного краеведческого проекта «Юный полярник», лучшие представители совместных программ Росатома и образовательного центра «Сириус» и другие талантливые ребята, отобранные в рамках Всемирного фестиваля молодежи, из Бангладеш, Индии, Китая, Венгрии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, ЮАР, Монголии, Камеруна, Туниса и других стран.

Путешествие талантливых детей продлится 10 дней. За это время они пройдут маршрут от Мурманска до Северного полюса и обратно.

Фото с сайта проекта

Образовательная программа предусматривает ознакомление участников экспедиции с технологиями и продукцией Росатома в сфере экологии и здравоохранения, новых материалов и электродвигателей, квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Также эксперты расскажут о роли атомной отрасли в освоении Арктики и Северного морского пути. Речь пойдет о перспективах карьерного роста для молодежи.

17 августа участники экспедиции доберутся до точки назначения. Они доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран. 22 августа ребята вернутся в порт Мурманска.

Интеллектуальным партером проекта выступает российское общество «Знание». Во время экспедиции будет сниматься документальный реалити-сериал, цикл лекций «Самый северный лекторий». Также для участников проведут серию кинопоказов и интеллектуальных игр.