Общество

Псковский электромашиностроительный завод приглашает на работу

Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Псковский электромашиностроительный завод специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Предприятию требуются:

Работодатель предлагает гарантии и льготы:

официальное трудоустройство;

медицинское обеспечение;

оплата питания сотрудников;

гарантированная индексация на уровень инфляции ежегодно.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (8112) 700-650.