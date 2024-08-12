Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о детской безопасности

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Совсем скоро начнется новый учебный год. И тысячи школьников выйдут на псковские улицы и пройдут по привычным маршрутам.

Как организована детская безопасность? Спасает ли забор вокруг школ от потенциальных опасностей, а ограждение у проезжей части - от автомобилей? Какие меры реально могут обезопасить детей, и почему о них забывают? Разберутся ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена