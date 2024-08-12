Общество

Большинство респондентов ПЛН опасаются эскалации вооруженного конфликта на территории РФ

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей опасаются эскалации конфликта с Украиной на территории России. Это следует из опроса, в котором приняли участие 376 человек.

75.8% респондентов опасаются эскалации конфликта, так как считают, что за последнее время было допущено много серьезных просчетов. 8,78% доверяют руководству страны, считают, что у властей все под контролем.

Большую тревогу испытывают 5,85% опрошенных. Они опасаются, размышляют, как обезопасить себя, задумываются о переезде или об эмиграции. Противоположное мнение выразили 3,19% участников опроса, которые заявили, что сейчас не время бояться, военные защитят мирное население, а тыл должен поддержать бойцов.

2,93% респондентов считают, что Псковская область далеко от зоны спецоперации, и не опасаются эскалации конфликта. 1,33% на данный момент переживают, сочувствуют и стараются помогать жителям Курской области.

0,8% респондентов готовы встать или уже встали на защиту Родины.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Есть ли у вас кредит?»