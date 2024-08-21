Общество

Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф

Российские пользователи стали реже создавать на зарубежных онлайн-конструкторах сайты с доменами .ru и .рф: за год отток пользователей с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, а с WordPress - 1%, рассказали РИА Новости в компании «Рег.ру».

«Владельцы сайтов стали предпочитать отечественный софт вместо мировых популярных CMS и конструкторов сайтов. По данным компании "Рег.ру", происходит отток пользователей с зарубежных сервисов для запуска сайтов. На конец июля 2024 года отток за год с Wix составил 33%, с Joomla - 9%, с Drupal - 8%, и даже от всемирного лидера рынка WordPress - на 1%», - сказали в компании.

Там напомнили, что с 9 сентября в России перестанет работать еще один зарубежный поставщик конструкторов сайтов Lightspeed - это как минимум 12-й иностранный онлайн-сервис для запуска сайтов, который ограничил деятельность на территории нашей страны. На сегодняшний день платформой пользуются 200 тысяч российских пользователей, пишет РИА Новости.

В то же время, по данным «Рег.ру», за год выросла востребованность российских сервисов для создания сайтов. Так, число сайтов с доменами .ru и .рф, создаваемых на Tilda, увеличилось на 34%. На конструкторах «Рег.ру» и MODX прирост составил 9% и 3% соответственно.

«Конструкторы сайтов - это простые в настройке и удобные сервисы для запуска сайта "под ключ". Их часто выбирают представители малого и среднего бизнеса, которым важно быстро создать сайт с красивым дизайном и базовыми функциями. Такие сервисы, безусловно, очень востребованы, ведь они позволяют легко продвигать товары и услуги в онлайне предпринимателям из самых разных отраслей. И конечно, сегодня на рынке есть ряд платформ, в том числе и от "Рег.ру", которые могут стать альтернативой взамен ушедшим из России», - прокомментировал Дмитрий Блохин, владелец продукта «Рег.решения» в компании «Рег.ру».