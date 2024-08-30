Общество

Билеты на предпоказ фильма «Граф Монте-Кристо» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Радио ENERGY в Пскове дает возможность своим слушателям посмотреть фильм «Граф Монте-Кристо (2024)» (12+) раньше общероссийской премьеры. Билеты на предпоказ картины разыграют на волне 105.3 FM.

Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо (2024)» / «КиноПоиск»

Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которого не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище и становится графом Монте- Кристо. Теперь его единственная цель — месть.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит со 2 по 13 сентября по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 14 сентября в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.