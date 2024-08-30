Общество

Мессенджер для военных целей разработали в России

Добровольческая команда «Локтар» создала программное обеспечение (ПО), которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Оно позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

«В наше ПО была изначально заложена возможность работы без доступа в интернет или к серверу. Но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi группы на радиомостах. Это позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться данными в одном чате», — пояснил «Известиям» представитель проекта.

В зоне боевых действий ПО уже прошло испытания. Эксперты подтвердили, что необходимость создания мессенджера, специализированного на передаче информации между военными, силовыми и государственными структурами, назрела и уже давно, пишут «Известия».

«Telegram мессенджер, но есть вероятность, что вся информация может утечь в другую страну. Это доказывает арест Павла Дурова. При этом и в создании нового мессенджера много подводных камней: нужно постоянно проверять, насколько он работоспособен, насколько шифрование надежно и актуально. Почему военные использовали Telegram? Потому что и в обычной жизни общаются через него, поэтому всем было легко продолжить там общение, поменяв специфику, так как функционал всем уже известен. Но тот же Telegram дорабатывался не один год», — объяснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.