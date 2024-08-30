Общество

Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники при взломе аккаунтов на «Госуслугах» действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью на полях ВЭФ.

«Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — сказал он.

Преступники, по словам Кузнецова, действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. После этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.

Топ-менеджер рассказал, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.

Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания, пишет РИА Новости.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.