Общество

Сбербанк: Мошенники не смогли взломать биометрические терминалы

Сбербанк в ходе использования биометрических технологий на своих устройствах не зафиксировал ни одного случая успешной активности мошенников. Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов объявил об этом во время своей сессии «Кибермошенничество — новая пандемия?» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сегодня биометрические технологии в России занимают лидирующие позиции в мире. Никто не достиг такого уровня качества и точности в их развитии с применением инструментов искусственного интеллекта. Мы уделяем особое внимание надежности, что является ключевым фактором безопасности. За все время использования этой технологии на наших терминалах не было зафиксировано ни одного успешного случая мошенничества, что подтверждает высокий уровень надежности данных устройств», — заявил Кузнецов.

Он также отметил, что страхи о возможном использовании биометрии для слежки не обоснованы. «Заявления о том, что биометрия может быть использована для слежки, являются непрофессиональными. Главное здесь — это безопасность и надежность», — подчеркнул Кузнецов.

В настоящее время по всей России установлено около 750 тысяч терминалов с биометрическими функциями, и ожидается, что к концу года их число достигнет миллиона, пишет «Ридус».

«Сейчас многие пользователи могут оплачивать покупки с помощью улыбки. Эта процедура занимает всего 2-3 секунды и становится все более популярной благодаря своей доступности и надежности», — добавил заместитель председателя правления Сбербанка.