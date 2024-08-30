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Общество

Роскачество нашло в ряде энергетиков избыток сахара и незаявленные красители

06.09.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Роскачество провело исследование 20 популярных торговых марок энергетиков и обнаружило незаявленные синтетические красители в напитке Lit Energy, дрожжи в Bombbar и избыток сахаров в Burn, рассказали в организации.

Там уточнили, что для исследования были отобраны следующие торговые марки: Red Bull, Adrenaline Rush, Flash Up, Gorilla, Tornado, «Армия России», «Байкал», Jaguar, Genesis, Volt, E-ON, HotCat, Target, Black Monster, Drive Me, Burn, «Самокат», Pulse Up, Bombbar, Lit Energy. Программа исследования включала 57 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки. Эксперты оценивали количество содержащихся в энергетиках кофеина, сахара и других компонентов, продлевающих активность.

«В ходе исследования в напитке Bombbar были выявлены дрожжи, а также превышение по количеству мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В этом же напитке обнаружен незаявленный в составе бензоат натрия. В энергетике "Самокат" в маркировке не указано наличие таурина, хотя по факту он присутствует в составе. В энергетике Pulse Up нет в составе l-карнитина, но он указан в маркировке», - рассказали в организации.

Роскачество также выявило нарушения и в составе так называемого «энергетика от популярных блогеров» - Lit Energy. «В его составе нашли незаявленные синтетические красители, в том числе "желтый солнечный закат FCF Е110". В соответствии с техническим регламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки" он должен сопровождаться пометкой о негативном влиянии на внимание и концентрацию детей. Стоит отметить, что эта пометка на этикетке имеется, но сам краситель в составе не указан, что является нарушением», - пояснили эксперты.

Что касается сахаров, то, согласно опережающему стандарту Роскачества, допускается не более 12,5 грамма на 100 миллилитров, пишет РИА Новости. «В энергетиках Burn и Lit Energy этот показатель был на уровне 14,67 и 13,97 грамма соответственно. Во всех остальных напитках сахаров было меньше 12,5 грамма на 100 миллилитров», - заявили в организации.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в одной банке энергетика (в пересчете на 0,5 литра объема) содержится 114-170 миллиграммов кофеина. «ВОЗ не рекомендует употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день. Европейские и американские ассоциации пищевой безопасности определяют безопасное потребление кофеина так: не более 400 миллиграммов в сутки, не более 200 миллиграммов за раз и не более 3 миллиграммов на килограмм массы тела. Но нужно понимать, что речь идет об общем количестве кофеина (он содержится в кофе, чае, энергетиках и некоторых лекарствах, а также в популярной Coca-Cola и ее аналогах)», - рассказали эксперты.

В организации также указали, что некоторые производители заявляют, что в составе энергетика имеются витамины. Однако исследование показало, что эти напитки не подходят для восполнения дефицита витаминов. «Отдельные витамины в некоторых напитках могут покрывать рекомендуемые суточные нормы, в то время как другие будут содержаться в очень малых количествах. Более того, ряд энергетиков содержали меньшее количество витаминов, чем было указано на маркировке, либо они вовсе отсутствовали», - подчеркнули в сообщении.

В итоге исследование показало, что обязательным требованиям законодательства, а также опережающему стандарту Роскачества по всем показателям соответствуют напитки девяти из 20 торговых марок: Flash Up, Red Bull, Gorilla, Tornado, Adrenaline Rush, «Байкал», Jaguar, Genesis и "Армия России". А энергетики пяти марок - HotCat, Volt, E-ON, Drive Me и Target - соответствуют обязательным требованиям законодательства, но не дотянулись до опережающего стандарта.

По информации Роскачества, Роспотребнадзор по Московской области предъявил компаниям «ПК "Натуральные напитки"» (изготовитель Bombbar) и «Вся вода» (поставщик Black Monster) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил им принять меры по обеспечению их соблюдения. Black Monster, поскольку произведен не в России, а в Ирландии, не имел информации на русском языке. В предписании поставщику было рекомендовано добавить эту информацию.

«Представлена информация о том, что продавец Black Monster на маркетплейсе "Яндекс Маркет" сообщил о приостановке реализации напитка. Специалисты маркетплейса проинформировали о проведении ряда проверок в отношении продукции торговых марок Black Monster и Pulse Up и устранили выявленные нарушения», - заявили в Роскачестве.

«Тонизирующие напитки (это касается и кофе с сахаром) нужно употреблять осознанно и в умеренных количествах (согласно рекомендациям различных организаций здравоохранения это 400 миллиграмм в сутки). Энергетик может причинить вред, если пренебрегать рекомендациями производителя и потреблять напиток сверх нормы. Кофеин - стимулятор нервной системы и избыточное (а для некоторых и умеренное) его потребление может привести к перевозбуждению, учащенному сердцебиению, бессоннице и как следствие - к истощению и усталости», - сказала директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова, слова которой привели в сообщении.

Она добавила, что регулярное употребление энергетика в количествах, превышающих допустимую дневную норму, может привести к проблемам с сердцем и другим заболеваниям. «По-настоящему опасным энергетик может стать в сочетании с алкоголем. Человек может не чувствовать степень своего опьянения и выпить слишком много», - подчеркнула Лилия Котельникова.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта 2025 года продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. До этого такой запрет существовал в отдельных регионах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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