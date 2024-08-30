Общество

Учебный год в псковском колледже искусств начался с открытых уроков культуры безопасности

Учебный год в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова начался с открытых уроков по теме «Культура безопасности жизни». Инициатором выступило Главное управление МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже.

Фото: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В ходе уроков студенты под руководством кураторов групп рассмотрели правила безопасного поведения в повседневной жизни.

Большое внимание было уделено вопросам подготовки студентов к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе природных, техногенных, экологических, биологических, социальных, антропогенных.

Студенты активно отвечали на вопросы: как избежать возникновения опасной ситуации в быту и уменьшить её негативные последствия.

Завершились занятия коллективным формулированием простых правил, которые могут предотвратить опасные ситуации при использовании электроприборов, газа, бытовой химии, воды.