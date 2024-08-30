Десятки уток поселились на улице Венской в псковской деревне Борисовичи

Беседа о дорожной безопасности состоялась в колонии в псковском селе Середка

Почему цены на онлайн-образование стремительно растут, объяснила юрист

Игрушечный автомат нашли при прочистке ливневой канализации в Пскове

Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на улице Балтийской в Псковском районе

Разработан порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Детям росгвардейцев в Пскове подарили рюкзаки к началу учебного года

В Гдовском районе посадили почти 12 тысяч саженцев ели в рамках акции «Сохраним лес»

100 псковских первоклассников узнают о правилах дорожного движения