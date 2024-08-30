Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина

В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители

Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове

Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов

Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме

30 общественных территорий планируют благоустроить в Псковской области в 2025 году

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?

Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики

Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко: Французский казус: что же будет с Дуровым и с нами?

Провайдеры мешают замедлению YouTube: Роскомнадзор предлагает всех аннулировать.

Школьный ажиотаж: 1 сентября в псковских соцсетях.