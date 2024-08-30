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Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами?

06.09.2024 12:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).   

Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Артем Татаренко:

  • Французский казус: что же будет с Дуровым и с нами?
  • Провайдеры мешают замедлению YouTube: Роскомнадзор предлагает всех аннулировать.
  • Школьный ажиотаж: 1 сентября в псковских соцсетях.

Теги: #хайпожоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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