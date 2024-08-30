Общество

Умер бывший начальник управления образования Великих Лук Владимир Гультяев

Ушел ﻿из жизни ﻿бывший ﻿начальник ﻿управления ﻿образования ﻿администрации города Великие Луки Владимир Гультяев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото: управление образования администрации города Великие Луки

Владимир Гультяев успешно возглавлял управление образования с 2000 по 2004 год.

«﻿Память о ﻿нем ﻿будет ﻿навсегда ﻿жить в ﻿сердцах ﻿всех, кто знал его ﻿как преданного своему ﻿делу, профессионала высокого класса ﻿и человека ﻿с ﻿выдающимися качествами. Мы ﻿выражаем глубокие соболезнования ﻿семье и ﻿близким ﻿ушедшего. Память об этом талантливом и преданным ﻿своему ﻿делу человеке навсегда ﻿останется ﻿с нами», - выразили соболезнования в управлении образования.

Прощание с Владимиром Гультяевым состоится состоится в воскресенье, 8 сентября, в 11:30 в Воскресенском соборе.