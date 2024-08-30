Умер бывший начальник управления образования Великих Лук Владимир Гультяев

Ушел из жизни бывший начальник управления образования администрации города Великие Луки Владимир Гультяев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.
Фото: управление образования администрации города Великие Луки
Владимир Гультяев успешно возглавлял управление образования с 2000 по 2004 год.
«Память о нем будет навсегда жить в сердцах всех, кто знал его как преданного своему делу, профессионала высокого класса и человека с выдающимися качествами. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким ушедшего. Память об этом талантливом и преданным своему делу человеке навсегда останется с нами», - выразили соболезнования в управлении образования.
Прощание с Владимиром Гультяевым состоится состоится в воскресенье, 8 сентября, в 11:30 в Воскресенском соборе.