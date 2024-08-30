Общество

Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов

Минтранс РФ советует пассажирам заранее планировать поездки и покупать авиабилеты, это позволит неплохо сэкономить, заявил в интервью на полях Восточного экономического форума глава министерства Роман Старовойт.

В беседе с агентством он отметил, что тенденция роста цен на авиабилеты прослеживается не только в России, но и во всем мире. Причин для этого несколько: это и рост пассажиропотока, и рост цен на топливо и затрат авиакомпаний на содержание самолетов, и проблемы у крупнейших производителей. Так, цена авиаперелета по России в первом полугодии на фоне спроса выросла почти на 20%, составив в среднем 9150 рублей, привел министр данные ФАС.

«Советуем всем нашим пассажирам заранее приобретать билеты. Потому что примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема, это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние, как правило, 20% билетов - выше», - сказал Старовойт.

«Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене», - подчеркнул глава Минтранса.

Он также напомнил о том, что в России действует субсидирование авиационных перевозок. В частности на эти цели правительством РФ направляется в этом году 16 миллиардов рублей только на дальневосточном направлении, пишет РИА Новости.