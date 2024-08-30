Общество

Врач рассказал, какие прививки стоит сделать взрослым осенью

Вакцинация — один из важнейших методов профилактики инфекционных заболеваний. Со временем иммунитет, выработанный после перенесенной болезни или предыдущей вакцинации, ослабевает, организм незаметно становится более уязвимым для инфекций. Особенно актуально это становится в осенний период, когда активность вирусов и бактерий возрастает, а риск заболеть существенно увеличивается. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов 7 сентября рассказал, какие прививки стоит сделать или повторить взрослым осенью.

Грипп — самая распространенная вирусная инфекция, которая ежегодно вызывает эпидемии. У многих она протекает тяжело и приводит к серьезным осложнениям. Прививка от гриппа рекомендована всем взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска, заявил специалист.

«Прививку от гриппа в сентябре-октябре рекомендуется сделать взрослым и детям, но особенно важна она для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно, так как вирус постоянно мутирует: штаммы, циркулирующие в текущем сезоне, могут существенно отличаться от предыдущих», — сказал врач.

Еще одна актуальная угроза, от которой можно защититься с помощью вакцинации, — это COVID-19, отметил Иванов.

«Многие ошибочно считают, что коронавирусная инфекция позади, но это не так. Сейчас кажется, что она останется с нами, как грипп с его ежегодными вспышками. Вакцинация против коронавирусной инфекции, а также ревакцинация рекомендована всем взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска или планирует поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости. Важно помнить, что защита со временем ослабевает, поэтому поддержка иммунитета через регулярные прививки жизненно необходима. Кстати, с 2021 года разрешено вакцинироваться от гриппа и COVID-19 в один день», — сказал эксперт.

Осенью можно начать новый курс вакцинации от клещевого энцефалита, чтобы успеть к следующему опасному весенне-летнему сезону, сообщил собеседник издания.

«Вакцинация от клещевого энцефалита необходима жителям эндемичных регионов, а также тем, кто собирается в Московскую область, Карелию, Сибирь, на Дальний Восток. Вакцинация проводится в три этапа: две дозы вводятся с интервалом в месяц, а третья — через 9–12 месяцев. Ревакцинация проводится каждые три-пять лет. Именно такая схема позволяет максимально защититься от этой крайне опасной инфекции», — рассказал врач.

Пневмококковые инфекции могут вызывать пневмонию, менингит и сепсис. Чтобы избежать этих последствий, стоит вакцинироваться, указал Иванов.

«Прививка от пневмококковой инфекции рекомендована людям старше 65 лет, курильщикам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или иммунодефицитами. Вакцинация может быть проведена в любое время года, но осенью она приобретает особую актуальность из-за роста заболеваемости другими респираторными инфекциями, которые ослабляют иммунную защиту», — предупредил врач.

По его словам, с возрастом у вакцинированных в детстве людей снижается иммунитет к коклюшу, дифтерии и столбняку, пишут «Известия».

«Эти три болезни могут вызвать серьезные осложнения и даже привести к летальному исходу. Прививку от коклюша, дифтерии и столбняка рекомендуется обновлять каждые 10 лет. Особенно важна ревакцинация для тех, кто планирует пополнение в семье, так как новорожденные могут получить защиту от этих заболеваний через антитела матери. В осенний период, когда иммунитет может ослабнуть, такая вакцинация поможет избежать опасных сочетанных инфекций», — заключил Иванов.