Общество

Более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ заблокировали с начала выборов

С начала выборов было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на брифинге в информцентре 7 сентября.

Она отметила, что с 5 сентября заблокировано порядка 100 тыс. опасных воздействий на портал ЦИК. Из них 232 случая — это высочайший уровень критичности. DDoS-атак пока не зафиксировано.

«С начала голосования было заблокировано более 4,6 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, почти все на портал голосования и еще несколько десятков — на порталы наблюдения», — указала Памфилова.

Голосование на выборах проходит уже в 62 из 83 регионов РФ. Как уточнила Памфилова, это те субъекты, которые приняли решение проводить его в течение 2–3 дней. Среди кампаний — прямые выборы 21 губернатора, депутатов законодательных органов, а также довыборы в Госдуму. Принять участие в голосовании смогут свыше 55 млн россиян. На губернаторские кресла претендуют 94 кандидата от 10 партий, пишут «Известия».