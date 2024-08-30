Общество

В ЦИК продумают вид голосования для населенных пунктов без постоянного интернета

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продумывает новый вид голосования для пунктов без постоянного интернета. Об этом 7 сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе визита в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

По ее словам, прорабатывается вариант дистанционного, но не электронного голосования для населенных пунктов, в которых нет постоянного интернета.

Памфилова также отметила, что ЦИК прорабатывает эту идею совместно с высокотехнологичными российскими компаниями, пишут «Известия».

Ранее в этот день председатель ЦИК сообщила, что голосование на региональных выборах в России проходит в штатном режиме. Глава комиссии напомнила, что накануне избирательные участки открылись в 49 регионах, а в субботу — еще в 13, где предусмотрено двухдневное голосование.