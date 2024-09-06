Общество

Теплую неделю без сильных осадков прогнозируют синоптики на Северо-Западе

Облака на территории Северо-Запада на предстоящей неделе не должны достичь дождевой стадии из-за повышенного фона атмосферного давления, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе фон атмосферного давления будет повышенным, и это не позволит облакам достичь дождевой стадии, и только кое-где на северо-востоке региона в отдельные дни не исключены короткие ливни», - сообщили синоптики.

Преобладающая температура в СЗФО днём +22…+27 градусов, на севере до +19…+24 градусов.

В Санкт-Петербурге солнечно, вероятность осадков минимальна, днём +23…+26 градусов. В Москве ожидается малооблачная погода, никаких дождей, днём +24…+27 градусов.

Ранее сообщалось, что сухая погода в Псковской области сохранится до 11 сентября, после чего ожидаются дожди.