Общество

Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум начал работу в Пскове

Первый российско-белорусский молодёжный медицинский форум стартовал в Пскове. В работе форума принимают участие ведущие врачи государственных медицинских организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Торжественное открытие посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Участниками форума стали студенты, специалисты псковского и белорусских вузов, сотрудники медучреждений Псковской области, а также преподаватели Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и представители Научного центра экспертизы средств медицинского применения министерства здравоохранения РФ.

Сегодня и завтра будут проходить семинары, круглые столы, мастер-классы, в которых будут принимать участие наши специалисты.