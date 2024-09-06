Торговый центр «Максимус» в Пскове отметил 21-й день рождения

Традиционный праздник, посвященный дню рождения первого торгового центра нового формата «Максимус», состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТЦ.
Фотографии предоставили в администрации ТЦ «Максимус»
«Поздравления были в виде песен и незабываемых выступлений юных и уже маститых артистов. Подарки получали и гости, и участники концерта», - рассказали организаторы.
Юные вокалисты исполняли песни, брейкеры подготовили тематические выступления, а танцевальные коллективы - яркие номера.
Напомним, в минувшее воскресенье в «Максимусе» отметили 21-й день рождения торгового центра.
Сегодня «Максимус» не перестает развиваться. Появляются новые форматы и концепции. Они интересны молодежи и людям старшего возраста. Сюда можно приходить за одеждой всей семьей, а также за электроникой, спортивным снаряжением и продуктами. Для этого созданы специальные отделы.
«"Максимус" - это больше всего про настроение и про семью. Потому что есть магазины как для мам, так и для пап. Для бабушек и дедушек тоже есть магазины. Поэтому всей семьей можно приходить в "Максимус", чтобы получить заряд новых эмоций. Здесь можно найти то, что необходимо», - добавили организаторы праздника.