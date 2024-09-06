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Общество

Учитель островской гимназии: Многие экоактивисты — «белые вороны»

11.09.2024 13:47|ПсковКомментариев: 0

Зачастую в школах эко-волонтеры становятся «белыми воронами», считает учитель островской гимназии, наставник юннатов Движения Первых, член команды проекта «Экомышление» Светлана Ибрагимова.

В эфире ведущий и гостья отметили, что детям-экоактивистам нужно дать возможность оказаться в обществе таких же «белых ворон». В этом заключалась главная цель крупнейшего экофорума «Экосистема. Заповедный край», проходившего в Петропавловске-Камчатском, в крае с заповедной природой, во многом нетронутой человеком.

Экологическое мышление набирает популярность среди молодежи, но зачастую обстоятельства не могут помочь им реализовать свои стремления, заметили псковские экоактивисты. 

«Со мной была девочка из Великого Новгорода. Она работает в заповеднике. Она очень прониклась этой темой. У нее нет команды юннатов. Она только начинает сама в юннатском движении, но она убирает лес, занимается раздельным сбором мусора. У нее там нет мест для этого, но она все собирает с верой в то, что когда-нибудь все будет реализовано. Родственную душу нашла», - вспоминает Светлана Ибрагимова.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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