Общество

Более 35 тонн картофеля продали на сельскохозяйственной ярмарке Псковского района

Подведены итоги 24-ой сельскохозяйственной ярмарки Псковского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

За 7 часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства района реализовали более 35 тонн картофеля, около 7 тонн овощей, 1 560 кг свежего мяса разных видов, более 2 тонн мясной и 1100 кг молочной продукции.

По итогам конкурса в различных номинациях победителями стали:

Агрофирма «Победа»;

Псковское РАЙПО;

ИП Алексеев А.Г.;

Ветеранское подворье сельского поселения «Логозовская волость».

Мастер прикладного творчества Иван Черепинский.

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Все участники награждены благодарностями, дипломами и ценными призами.

«Спасибо всем за участие в традиционной осенней ярмарке!» - поблагодарила участников Наталья Федорова.