Более 35 тонн картофеля продали на сельскохозяйственной ярмарке Псковского района

Подведены итоги 24-ой сельскохозяйственной ярмарки Псковского района. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Псковского района Наталья Федорова.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram
За 7 часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства района реализовали более 35 тонн картофеля, около 7 тонн овощей, 1 560 кг свежего мяса разных видов, более 2 тонн мясной и 1100 кг молочной продукции.
По итогам конкурса в различных номинациях победителями стали:
Все участники награждены благодарностями, дипломами и ценными призами.
«Спасибо всем за участие в традиционной осенней ярмарке!» - поблагодарила участников Наталья Федорова.