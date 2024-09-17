Общество

Конкурс «Дновский ТОСовский пирог» провели на празднике местных инициатив

Четвертый праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!» провели в Дно. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своем Tеlegram-канале.

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Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

В районной библиотеке встретились председатели и участники ТОСов Дновского, Порховского, Дедовичского и Солецкого районов.

Каждый из них поделился собственными успехами в реализации общественных инициатив, а представители администраций вручили благодарственные письма за наиболее успешные проекты.

Теперь уже традиционным в Дно стал конкурс «Дновский ТОСовский пирог». Члены жюри подвели итоги, наградили победителей, а потом все участники в дружной компании пили чай с вкуснейшими пирогами.

Сегодня на территории района работает 44 ТОСа, ещё 3 находятся в стадии регистрации. В этом году ТОСами привлечено в район более 8 млн рублей на реализацию различных проектов.

«Благодарю всех, кто работает в этом направлении, и желаю нашим ТОСам дальнейших ярких успехов!» - добавил Михаил Шауркин.