Общество

Елена Даньшова: Материнский капитал способствует укреплению института семьи

Материнский капитал помогает улучшать жилищные условия и инвестировать в образование детей, данная программа очень эффективна. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике, директор великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«Данная программа очень эффективна, она поддерживает матерей, тем более, что президентом сейчас поставлена задача улучшения демографической ситуации. Материнский капитал весьма ограничен в использовании и применении. Прежде всего, это улучшение жилищных условий, также его можно пустить на образование, будущее детей. Поэтому я думаю, что это очень хороший шаг в рамках поддержки материнства и детства», - рассуждает Елена Даньшова.

Спикер отметила, что размер выплаты зависит от региона. «Вопрос сложный, потому что всё зависит от региона. Где-то, может быть, эта сумма и не такая уж и большая, а где-то эта сумма может быть подспорьем», - отметила депутат.

Продление программы до 2030 года, по мнению Елены Даньшовой, является своевременным и правильным решением, способствующим укреплению института семьи и повышению качества жизни будущих поколений россиян.

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Напомним, по решению Госдумы 18 февраля программа материнского капитала, призванная поддерживать родителей и стимулировать рождаемость, была продлена до 31 декабря 2030 года.