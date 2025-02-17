Память Героя России Сергея Самойлова почтили в лицее №21 в Пскове

Митинг, посвященный 25-летию подвига Героя России Сергея Самойлова «Я обязательно вернусь», состоялся в Пскове в социально-экономическом лицее имени Самойлова №21 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие посвящено памяти разведчиков 2-ой отдельной бригады спецназа ГРУ, военной части 64044, погибших 21 февраля 2000 года. В торжестве приняли участие глава города Пскова Борис Елкин, уполномоченная по правам ребёнка Наталия Соколова, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев.
С приветственным словом выступила Наталия Соколова.
В память о тех, кто не вернулся с войны, объявили минуту молчания.
Затем состоялось возложение цветов и траурной гирлянды к мемориальной доске и бюсту Сергея Самойлова.
После возложения прошло военное дефиле юнармейцев лицея.
Напомним, 21 февраля 2000 года, после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями, около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа (возглавляемые Калининым, Самойловым и Боченковым) общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, пытавшихся прийти на помощь, погибли, согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты потеряли от 70 до 100 человек убитыми.