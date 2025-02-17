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Общество

Память Героя России Сергея Самойлова почтили в лицее №21 в Пскове

19.02.2025 12:56|ПсковКомментариев: 0

Митинг, посвященный 25-летию подвига Героя России Сергея Самойлова «Я обязательно вернусь», состоялся в Пскове в социально-экономическом лицее имени Самойлова №21 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие посвящено памяти разведчиков 2-ой отдельной бригады спецназа ГРУ, военной части 64044, погибших 21 февраля 2000 года. В торжестве приняли участие глава города Пскова Борис Елкин, уполномоченная по правам ребёнка Наталия Соколова, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

 

С приветственным словом выступила Наталия Соколова.

«Сколько таких же молодых, красивых, имеющих взгляды и планы на будущее ребят отдавали и отдают жизни за нашу великую страну, за нашу Россию. Не случайно этот год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Он совпадает с годом 80-летия Великой Победы над фашистской Германией, годом 25-летия подвига разведчиков спецназа 2-й отдельной бригады, 6-й роты 104-го гвардейского полка, Героя России Алексея Ширяева из спецподразделения «Зубр». 25 лет. Много это или мало? Для нас, наверное, много, когда мы рассуждаем об исторических периодах. Или мало, потому что кто-то еще и не прожил такую жизнь. Я всегда ставлю себя на место родителей, близких, жен, детей этих погибших Героев. 25 лет. Как прожить их без своего любимого человека? Как каждый день вставать, смотреть в голубое небо и думать, что ты больше его никогда не увидишь? Это очень тяжело, но очень важно. Я хочу попросить каждого из вас: цените каждую минуту, которую вы находитесь рядом друг с другом. Уважайте, дружите, цените каждый миг, который есть у вас, чтобы обнять своих родителей и сказать им о том, как вы их любите. Жизнь нам дана, чтобы любить. Жизнь нам дана, чтобы помнить. Пока мы живы, память о наших Героях будет жить вместе с нами», - сказала Наталия Соколова.

В память о тех, кто не вернулся с войны, объявили минуту молчания.

 

Затем состоялось возложение цветов и траурной гирлянды к мемориальной доске и бюсту Сергея Самойлова.

После возложения прошло военное дефиле юнармейцев лицея.

 

Напомним, 21 февраля 2000 года, после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями, около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа (возглавляемые Калининым, Самойловым и Боченковым) общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, пытавшихся прийти на помощь, погибли, согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты потеряли от 70 до 100 человек убитыми.

Теги: #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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