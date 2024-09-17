Александр Мартынов о роли в «Универе»: Ботаник – это прекрасно, но надо идти дальше

Всегда есть опасность «пересидеть в одном амплуа», рассказал актер театра и кино, резидент продюсерского центра «Инсайт люди» Александр Мартынов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Есть опасность «пересидеть в одном амплуа», добавил актер. «Я ее тоже ощутил, и, безусловно, это было. И знаете, когда у тебя есть стабильность в проекте, когда ты понимаешь, сколько сезонов гарантировано вы снимаете, это как нефтяная игла. И это тормозит твое развитие. И вот "Универ" закончился. Все, мы павильонные съемки закончили. Всё, проект закрыт. Вот тут ты понимаешь: "Опа, с чем ты остался? На каком этапе? Что ты сделал для своего будущего, для своей карьеры, что ты сейчас сделаешь?"» - поделился Александр Мартынов.