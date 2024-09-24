Общество

Медаль «За верность идеалам профсоюзов» учредили в России

По решению Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России 25 сентября учреждена высшая награда профсоюзов — медаль «За верность идеалам профсоюзов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании Генерального совета ФНПР, которое состоялось в Москве. Председатель ФНПР Михаил Шмаков выступил с докладом о работе профсоюзов, об основных социально-экономических изменениях, произошедших в стране.

Принято решение 29 октября 2024 года созвать тринадцатый внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России. В рамках работы высшего органа управления планируются изменения в устав федерации. Лидер ФНПР Михаил Шмаков предложил усилить структуру управления профсоюзами, ввести должность президента и генерального секретаря ФНПР с чётким разделением полномочий.

«Полностью поддерживаю данную инициативу, мир меняется, задач перед профсоюзами становится больше, нам просто необходимо организационно и кадрово укреплять нашу структуру», - прокомментировал предложение Игорь Иванов.

Кроме того, Генеральный совет ФНПР учредил высшую награду профсоюзов — медаль «За верность идеалам профсоюзов».