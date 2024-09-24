Общество

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечают 26 сентября

В мире 26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он является одним из международных дней в системе Организации Объединённых Наций и был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/68/32).

Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия, пишет Calend.ru.

Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Традиционно к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия – флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия.