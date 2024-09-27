Общество

Россиян предупредили о вреде овсяной каши

Кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, кому опасно есть овсяную кашу.

«Овсянка богата клетчаткой. Однако у некоторых ее избыток может вызвать проблемы с пищеварением и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Люди с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ должны должны проявлять осторожность и вводить овсянку в рацион постепенно», — предупредил Быстров.

По словам специалиста, значительное количество углеводов в овсяной крупе может приводить к резким скачкам уровня сахара в крови и, как следствие, к проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ должны следить за количеством употребляемой овсянки.

Также в составе овсянки есть фитиновая кислота, которая может препятствовать усвояемости кальция, магния, железа и цинка. Для людей с несбалансированным питанием это чревато дефицитом важных микроэлементов.

Быстров добавил, что у некоторых людей овсянка может вызывать индивидуальные аллергические реакции — кожные высыпания, зуд, отек и даже анафилактический шок в особо тяжелых случаях, пишет РИА Новости.