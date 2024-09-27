Общество

На развитие домашнего интернета в РФ могут потратить 287 млрд рублей

К 2030 году у жителей многоквартирных домов в городах с населением более 100 тыс. человек должна появиться возможность подключения к фиксированному широкополосному доступу в интернет (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет».

Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных». Общий бюджет подключения россиян к скоростной Сети оценивается почти в 287 млрд рублей, 9 млрд из которых планируется привлечь из федерального бюджета, а около 278 млрд — из внебюджетных источников.

Такое развитие фиксированных сетей наряду с созданием системы спутниковой связи для высокоскоростного доступа и модернизацией мобильных сетей должно привести к тому, что быстрым интернетом к 2030 году будет обеспечено до 97% домохозяйств (к 2036-му — до 99%), рассчитывают авторы проекта.

По данным сервиса Ookla на август 2024 года, средняя скорость широкополосного фиксированного интернет-доступа в России составляет 88,08 Мбит/с (страна занимает по этому показателю 61 место в мире). Увеличить скорость доступа более чем на порядок (в 11,6 раза) за шесть лет — задача сверхамбициозная, считает Леонид Коник.

Сегодня широкополосного доступа в интернет лишены более 10% граждан РФ, указывает он.

«Из данных «Российского статистического ежегодника 2024» следует, что в 2023 году доля домохозяйств без ШПД составляла 14,5%, при этом вообще не имели никакого интернет-подключения 13,4% домохозяйств», — отметил эксперт.

Трафик фиксированного интернета постоянно растет, нагрузка на сети увеличивается — в частности, потому, что люди все чаще смотрят видео в высоком разрешении, это «тяжелый» контент, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Кроме того, в квартирах постоянно увеличивается количество подключаемых устройств: телевизоров, планшетов, смартфонов, видеокамер, умных колонок, бытовой техники — все это тоже требует увеличения пропускной способности сетей, пишут «Известия».